Paris (AFP). Le trafic SNCF légèrement perturbé par la journée d'action syndicale

Le trafic des trains SNCF Intercités et TER était légèrement perturbé jeudi en raison d'un appel à la grève de la CGT-Cheminots et SUD-rail dans le cadre d'une journée nationale d'action pour la défense de l'emploi et des salaires, selon la SNCF. La compagnie ferroviaire faisait état en fin de matinée d'un taux de grévistes de 12% (sur l'ensemble des salariés). "Le trafic est assez conforme à ce que l'on avait annoncé", observe un porte-parole. Selon la SNCF, les TGV roulent normalement, sauf dans le Sud-Est, et "la majorité des Intercités" assurent leur trajet habituel. Sur le réseau TGV, seuls quelques trains ont été supprimés ou détournés sur les voies classiques sur l'axe Paris-Marseille-Nice. Tous les TGV internationaux circulent. Comme annoncé, aucun train Intercités de nuit ne circule de mercredi soir à vendredi matin. En journée, 9 Intercités sur 10 devaient rouler. Six lignes devaient être affectées par la grève. Ainsi, aucun train ne devait circuler sur les lignes Caen-Le Mans-Tours, Clermont-Béziers et Toulouse-Bayonne-Hendaye. La prévision est de 50% sur la ligne Paris-Orléans-Tours, 8 trains sur 10 pour Paris-Limoges-Toulouse-Cerbère et 7 trains sur 10 pour Paris-Montargis-Cosne-Nevers. Côté TER, 3 trains sur 4 roulent, selon la SNCF. Les perturbations se concentrent sur le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, le Nord et la Normandie. La CGT, FSU et Solidaires, ainsi que deux organisations de jeunesse, l'Unef et l'Unel, appellent à une journée de grève et de manifestations jeudi pour la défense de l'emploi et des hausses de salaires. Selon les chiffres de la SNCF, 20% des cheminots avaient débrayé lors de la dernière mobilisation interprofessionnelle conjointe CGT-Cheminots/SUD-rail, en septembre 2013.

