Mine d'or TV

Nouvelle série sur M6 ! Même si c’est un remake, la série n'a pas encore été diffusée en France. Accueillez « Hawai-five 0 » le remake de Hawaï police d'Etat, une série crée à la fin des années 60. Les personnages, l'histoire et la musique du générique restent les mêmes mais évidemment 50 ans après les acteurs ont été remplacés. Des têtes pas inconnus car on les a déjà vus au cinéma ou à la télévision. Dans Lost, battlestar galactica, les films Ocean's et le plan B. Les 3 premiers épisodes arrvient samedi 23 avril sur M6.



Les séries policières du dimanche soir vont connaître du changement. Depuis 1 mois, france 3 vous faisait découvrir l'inspecteur Gently, une série britannique. Mais l'audience n’est pas au RDV, du coup la sentence est la déprogrammation. A partir de ce dimanche 10 avril, retrouvez l'inusable Inspecteur Barnaby avec des rediffusions à 20h35.



La carrière politique d'Arnold Schwarzenegger s'est terminée avec al fin de son 2ème mandat de gouverneur de Californie. L'homme peut donc revenir à ses premières amours, il sera acteur. Il sera en tout cas une voix dans un dessin animé dont il est le héros . Ce dessin animé, The Governator, est lui même tiré d'un comics où Schwarzie est un ex-gouverneur / nouveau super-héros menant une double vie. Déterminé à combattre le crime, il installe sa base secrète à la pointe de la technologie sous sa maison de Brentwood, avec à sa disposition toute une panoplie de gadgets et de véhicules aussi hallucinants qu’indispensables. Et comme tout super-héros, il sera entouré de précieux alliés (un crack de l’informatique âgé de 13 ans) et de redoutables adversaires. Sortie sur le petit-écran américain l'an prochain !



Et puis on termine avec un extrait de 100% mag sur M6 où les jouranlistes ont soulevé un problème qu'on ignore souvent. Le problème de l'homonymie. En voici un extrait :