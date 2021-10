Dis moi comment tu manges je te dirai qui tu es...

C'est du moins ce qu'avance une étude lue sur Little Things, qui répertorie plusieurs personnalités en fonction de la manière dont on mange !

Si vous prenez votre temps pendant un repas c'est que vous aimez vivre l'instant présent, Carpe Diem :)

Ceux qui mangent vite sont en général assez bons pour faire plusieurs choses au même moment et réaliser tout ce qu'ils ont à faire à temps.

On connaît aussi celui qui mange une seule chose à la fois, en général méthodiques et très consciencieux, il peut être un peu trop enfermé dans ses habitudes et déteste le changement.

Ceux qui mangent bruyamment et mâchent à s'en décrocher la mâchoire sont des gens libres qui se fichent de ce que pensent les autres d'eux...