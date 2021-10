Pour échapper à la police, il tente de fuir avec son véhicule... par l'Océan

Pris en chasse par la police australienne, le voleur d'un 4X4 a roulé deux heures durant, sans vouloir se rendre. Sa route s'est finalement terminée en plein milieu d'une plage.

Voyant la police arriver sur lui, il prend l'étrange décision de foncer tout droit... dans l'océan indien !

L'hélicoptère de Channel 7 News, qui suivait l'action a tout filmer. On y vois la voiture stoppée nette par une vague plus haute que le 4X4. Le fuyard s'est ensuite extrait de son véhicule par la fenêtre et a tenté désespérément de résister aux assauts des vagues en grimpant sur le toit de la voiture.

L'homme a finalement été arrêté et la voiture remorquée par les policiers.