Strasbourg (AFP). Réfugiés: Merkel et Hollande appellent à l'unité pour changer une politique d'asile obsolète

Angela Merkel et François Hollande ont appelé mercredi à l'unité pour changer la politique d'asile "obsolète" en Europe, confrontée à sa pire crise migratoire depuis 1945, au moment où l'UE passait à l'offensive contre les passeurs en Méditerranée. Mme Merkel et M. Hollande ont profité de leur adresse conjointe devant le Parlement européen à Strasbourg pour appeler l'Europe à l'unité face aux crises qui secouent le Vieux continent, à commencer par celle des réfugiés, mais aussi à empêcher une "guerre totale" en Syrie. "C'est précisément maintenant qu'il faut plus d'Europe. Il faut le courage et la cohésion dont l'Europe a toujours fait preuve quand c'était nécessaire", a plaidé la chancelière allemande, en rappelant "les bouleversements" que l'Union européenne avait surmontés depuis la chute du Mur en 1989. Le président français a également mis en garde, sous les applaudissements, contre une "fin de l'Europe" et un "retour aux frontières nationales" si l'UE ne faisait pas preuve d'unité. Les deux dirigeants ont rappelé avec émotion qu'ils suivaient l'exemple de François Mitterrand et Helmut Kohl, venus ensemble à Strasbourg en novembre 1989, quelques semaines seulement après la chute du Mur de Berlin. Mme Merkel s'est défendue de vouloir faire "cavalier seul" alors que sa décision d'accorder l'asile à tous les réfugiés syriens qui arriveraient en Allemagne est vivement critiquée, notamment en Hongrie mais également de plus en plus chez elle. "Ce n'est qu'ensemble" que les Européens parviendront à surmonter les défis, a-t-elle lancé, en évoquant la lutte "contre les passeurs criminels", le contrôle des frontière extérieures, le rapatriement des migrants économiques dans leur pays d'origine et une "répartition équitable" des réfugiés entre les 28 Etats membres. -Dublin 'obsolète'- La chancelière a jeté un pavé dans la mare, en estimant que le processus de Dublin en vertu duquel les réfugiés arrivant dans l'UE doivent demander l'asile dans le premier pays qu'ils foulent, "est obsolète". "Nous ne pouvons pas demander aux pays qui sont aux frontières de l'Europe de payer pour tous les autres" en portant seuls ce fardeau, a abondé son partenaire français. Au delà des confins de l'Europe, M. Hollande a regretté que l'Union ait "tardé" à mesurer l'ampleur des "tragédies" au Proche-Orient et en Afrique à l'origine des mouvements de réfugiés. En Syrie, "si nous laissons les affrontements religieux s'amplifier encore, ce sera une guerre totale, qui pourra concerner aussi nos propres territoires", a-t-il averti à propos des menaces terroristes. Parallèlement, en Méditerranée, les Européens sont passés mercredi à une phase supérieure dans leur opération navale contre les passeurs de migrants au large de la Libye. Six bâtiments de guerre européens -- italien, français, allemands, britannique et espagnol -- et leurs 1.300 membres d'équipage peuvent désormais arraisonner de force, inspecter, saisir et détruire les embarcations utilisés par les trafiquants, dans les eaux internationales. Ils verrouillent ainsi toute la côte nord-ouest de la Libye, de la frontière tunisienne jusqu'à Syrte, d'où partent chaque semaine des milliers de réfugiés, mais aussi de ressortissants africains fuyant la misère, sur des radeaux de fortune à destination de l'Europe. Pour lui donner un visage plus humain, l'opération a été rebaptisée "Sophia", du nom d'une fillette née après le sauvetage d'un embarcation en perdition, en août, par un bâtiment de guerre allemand. L'autre route empruntée par les réfugiés syriens et irakiens, qui embarquent des côtes turques vers les îles grecques en mer Egée, puis rallient le nord de l'Europe via les Balkans, la Hongrie ou la Croatie, continue de voir affluer des milliers de personnes.

