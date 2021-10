Le premier hôtel littéraire dédié à Flaubert ouvre ses portes à Rouen

Aujourd'hui, Rouen a inauguré son premier hôtel littéraire, entièrement consacré à Gustave Flaubert. Ici, la décoration de chaque chambre tourne autour d'une oeuvre, d'un personnage, d'un lieu ou d'un ami de l'écrivain né à Rouen.

"Le principe est d'essayer de faire partager notre goût pour un auteur", explique Jacques Letertre, heureux propriétaire de l'hôtel littéraire et qui possède déjà le Swann, un hôtel parisien dédié à Marcel Proust. Trois personnes sont à l'origine de cet hôtel en plus de Jacques Letertre : une historienne, une aquaréliste et une musicologue.

Ici, absolument tout est dédié à celui que l'on surnomme l'ermite de Croisset. "Dans chacune des 52 chambres, on trouve un tableau qui représente le personnage dont on occupe la chambre. Il y a également un texte de Flaubert, traduit en anglais." L'objectif ensuite : attirer le client vers le coin bibliothèque où 500 oeuvres de Flaubert l'attendent et lui faire découvrir un fond sonore composé à partir des morceaux appréciés par l'écrivain. "L'architecte a multiplié les clins d'oeil." Et pour apprécier le tout, installez-vous dans le boudoir consacré à Emma Bovary : dépaysement garanti.

"On a tout Flaubert"

Pas une seule des oeuvres de Flaubert n'a échappé à Jacques Letertre, qui avoue avoir un penchant pour Un coeur simple. Et parmi la multitude de versions, les éditions originales de Salammbô, Madame Bovary et L'éducation sentimentale sont exposées et sont reconnaissables à leurs fautes, "qui étaient corrigées seulement dans les éditions ultérieures".

A peine l'hôtel est-il ouvert que Jacques Letretre, qui n'aspire qu'à "faire vivre son hôtel", voguent vers d'autres projets. "Les prochains hôtels littéraires que nous ouvrirons seront consacrés à Marcel Aymé et Alexandre Vialatte." Et pour les découvrir, il faudra aux Rouennais faire quelques kilomètres puisque ceux-ci seront installés à Montmartre et à Clermond-Ferrand.