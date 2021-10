Chiffre du jour : 50% des français détestent faire quelque chose le matin...

Se brosser les dents, non, devoir sortir du lit non plus (ça s'est plutôt 99% d'entre nous).

L'étude nous apprend qu'1 français sur 2 trouve désagréable de prendre le petit déjeuner au lit ! La raison principale est que nous sommes mal installés, c'est vrai que la position est pas des plus agréable.

Autre argument mis en avant par les personnes interrogées : les miettes ! On en met partout et ça a tendance à gratter, de plus ça a le don d'énerver les personnes maniaques !