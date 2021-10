Dans ce quatrième et ultime épisode, le président Snow (Donald Sutherland) - de plus en plys tyrannique - est la cible de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) et de ses amis qui cherchent par tous les moyens à l'assassiner.

Josh Hutcherson (Peeta), Liam Hemsworth (Gale), Sam Claflin (Finnick) et Elizabeth Banks (Effie) font également partie du casting de ce dernier volet.