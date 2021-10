Malherbe, la vie sur un nuage

Le test est réussi. Les derniers détracteurs du Stade Malherbe cru 2015 ont pris un nouveau coup de bambou sur la tête. Face à une équipe de Saint-Etienne qui a su faire preuve d'une certaine puissance en première-mi temps, dimanche 4 octobre, au stade Michel d'Ornano devant 19 000 personnes, les Caennais ont su résister tout en se créant des occasions. Le deuxième acte était alors plus abouti, surtout quand Andy Delort est venu libérer tout un peuple sur le seul et unique but de la rencontre, peu après l'heure de jeu et après un bon travail cumulé de Julien Féret et Vincent Bessat.

Objectif inchangé

"C'est vrai que Saint-Etienne, une équipe du haut de tableau, c'est un super adversaire à jouer et que cette victoire est très encourageante pour la suite", se réjouissait le latéral droit malherbiste, Dennis Appiah, impeccable dans ses interventions contre les Verts. Avec ce succès, et avant la trêve internationale qui s'achèvera dimanche 11 octobre par une série de matchs amicaux, dont Danemark France, Malherbe est sur le podium, avec Angers et... le Paris Saint-Germain. "Ça ne sert à rien de revoir les objectifs à la hausse", tempérait Patrice Garande, après la rencontre. "Tout ce qui compte, c'est qu'on soit en Ligue 1 la saison prochaine". Le staff malherbiste profitera de la trêve pour soigner des bobos et donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins du côté du Havre, vendredi 9 octobre, pour un match amical.

"A chaque journée, il faut se remettre en question, car on a vu des équipes l'an passé en haut de tableau à Noël, et finir difficilement la saison". Malherbe peut au moins s'offrir le luxe de travailler dans la sérénité.

