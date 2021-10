Jérusalem (AFP). Jérusalem: nouvelle attaque au couteau contre un juif

Une femme arabe a légèrement blessé un juif dans une nouvelle attaque au couteau dans la Vieille ville de Jérusalem avant que l'homme ne lui tire dessus et ne la blesse grièvement, a indiqué la police israélienne. La femme est arrivée derrière l'homme âgé de 35 ans et l'a poignardé dans le dos, a rapporté la porte-parole de la police Luba Samri. L'homme a réussi à sortir son arme et à lui tirer dessus. La femme a été évacuée dans un état grave vers un hôpital, a indiqué Luba Samri. Un autre porte-parole de la police a précisé qu'elle était Arabe. Les faits se sont produits dans la partie est de la Vieille ville, non loin de l'esplanade des Mosquées, a constaté une journaliste de l'AFP. C'est la deuxième attaque au couteau depuis samedi contre des juifs dans la Vieille ville, située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. Samedi, un jeune Palestinien y avait mortellement poignardé un soldat juif et un rabbin, avant d'être abattu. Une autre attaque au couteau de la part d'un Palestinien s'était produite le lendemain à Jérusalem-Ouest, selon la police. L'auteur présumé a également été abattu. Sa famille conteste la version de la police. Ces attaques ont lieu dans un climat de tensions extrêmement vives entre Palestiniens et Israéliens, avec une multitude de confrontations et de heurts à Jérusalem et en Cisjordanie occupée.

