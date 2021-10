Beyrouth (AFP). Syrie: nouvelles frappes russes sur les provinces d'Idleb et Hama

Des avions russes ont mené de nouvelles frappes aériennes "intenses" en Syrie, dans les provinces d'Idleb et de Hama dans le nord-ouest et le centre, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'ONG, basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un large réseau de militants et sources médicales sur le terrain, a fait état de frappes menées "par des avions qui seraient russes" sur au moins quatre lieux dans la province de Hama, et trois dans celle d'Idleb. Les frappes, qui ont eu lieu dans la nuit et tôt le matin, étaient "plus intenses que d'habitude", a ajouté l'OSDH qui n'était pas en mesure dans un premier temps de fournir un bilan de victimes. "Pour la première fois, les frappes ont été accompagnées de combats sur le terrain entre les forces du régime et des rebelles", a déclaré le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane. Selon lui, les affrontements, qui ont eu lieu dans la province de Hama, ont éclaté lorsque les forces du régime, dont des milices progouvernementales ont lancé une attaque contre les rebelles au moment où les Russes frappaient depuis les airs. "Le régime a eu aussi recours à des tirs de missiles sol-sol dans la province", a-t-il ajouté. Les provinces de Hama et Idleb ont déjà été visées par l'aviation russe depuis le 30 septembre, date à laquelle la Russie, fidèle allié du régime de Bachar al-Assad, a débuté une campagne de frappes aériennes en Syrie, disant viser les groupes "terroristes" dont celui de l'Etat islamique (EI), qui contrôle de vastes territoires dans le pays. Les rebelles syriens et leurs soutiens à l'étranger accusent cependant Moscou de ne pas viser seulement l'EI mais d'autres groupes hostiles au régime de Bachar al-Assad. Mardi soir, le ministère russe de la Défense a fait état de frappes aériennes ayant visé 12 cibles de l'EI dans la journée. Déclenché en mars 2011, le conflit en Syrie est devenu très complexe en raison de la multiplication des acteurs, notamment avec l'intervention de grandes puissances comme les Etats-Unis et la Russie. Il a fait plus de 240.000 morts et poussé à la fuite plusieurs millions de Syriens, provoquant une grave crise humanitaire et migratoire.

