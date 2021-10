Paris (AFP). A 70 ans, la Sécurité sociale toujours pilier de la République pour Hollande

François Hollande a rendu hommage mardi à la Sécurité sociale "l'un des piliers de la République", profitant de son 70e anniversaire pour vanter ses réformes et défendre le paritarisme, taclant au passage Sarkozy et ses propos contre les syndicats. Revenant sur le rôle primordial joué par les syndicats et le patronat dans le système de protection sociale, François Hollande a assuré qu'il ne s'en prendrait "jamais aux (corps) intermédiaires, aux corps sociaux", en réplique aux déclarations de son prédécesseur Nicolas Sarkozy parlant de "chienlit" après les violences contre des dirigeants d'Air France. Le président qui s'exprimait à l'occasion du 70e anniversaire de la Sécurité sociale à la Mutualité à Paris, a déclaré devant des ministres français et étrangers, que "la sécurité sociale restera(it) une force à une condition, la renouveler sans jamais cesser d'être fidèles à ses principes". "Aujourd'hui, la Sécurité sociale est un pilier de la République", même si elle est "critiquée", a insisté François Hollande, estimant que ce qui la "menaçait le plus fortement était le conservatisme". Personnalités politiques, partenaires sociaux ou encore historiens se sont succédé pour célébrer la Sécurité sociale, "l'un des plus grands progrès qui soient", selon la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, et évoquer son avenir. Les fondements de la sécurité sociale, posés par l'ordonnance du 4 octobre 1945 et nés juste après la guerre, n'ont pas changé. Il s'agissait alors, comme aujourd'hui, de garantir "les travailleurs et leurs familles" contre les aléas de la vie, en permettant à chacun de cotiser selon ses moyens et de recevoir selon ses besoins. Le système solidaire inspiré du Conseil national de Résistance (CNR) et mis sur pied par Pierre Laroque, haut fonctionnaire, et Ambroise Croizat, ministre du travail, n'a pas cessé d'évoluer. Vieillissement de la population, augmentation de l'espérance de vie, croissance du chômage ont nécessité de nombreuses réformes, la solidarité dépassant désormais largement le champ des salariés. - "Faire mentir les fatalistes" - Si pour beaucoup, la "Sécu" rime avec maladie, elle gère aussi les prestations destinées aux familles, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les retraites et la solidarité en faveur des personnes âgées. Avec la crise il est devenu de plus en plus difficile pour l'État de maintenir tous ces postes de dépenses à l'équilibre. Et la Sécu est déficitaire depuis 2002. "Défendre notre système social, c'est faire mentir les fatalistes, les déclinistes, qui brandissent l'épouvantail d'un gouffre prétendument sans fond et la menace de l'assistanat pour effrayer", a défendu Marisol Touraine. A deux mois des élections régionales, François Hollande a mis en avant ses réformes et rappelé que le déficit de la sécurité sociale de "30 milliards d'euros en 2010", avait été ramené à 12,8 milliards d'euros en 2015. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de passer le déficit sous la barre des 10 milliards d'euros en 2016. Le président a aussi rappelé que le régime des retraites devrait revenir à l'équilibre dès 2016, "pour la première fois depuis douze ans", grâce aux réformes. De quoi inspirer les partenaires sociaux en pleine négociation sur l'avenir des régimes de retraite complémentaires (Agirc-Arrco). Le président les a en effet exhortés à prendre des "mesures courageuses". "Ces mesures ne peuvent pas reposer sur les seuls salariés. Les entreprises doivent prendre leur part", a-t-il prévenu, alors que le patronat refuse une augmentation des cotisations. Éternel point noir, le déficit de l'assurance maladie s'aggravera en 2015, moins 7,5 milliards d'euros, ce qui n'a pas empêché le président de défendre les mesures facilitant l'accès aux droits des assurés, comme le tiers payant et la protection universelle maladie. "L'objectif c'est d'avoir une carte vitale pour toute la vie, quels que soient les changements de métiers, les interruptions de travail", a-t-il précisé. Deux étapes fondamentales vers "une universalisation réelle", selon Mme Touraine.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire