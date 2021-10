Au Havre, François Hollande fait l'éloge du transport maritime français

Alors que des violences ont été commises lundi sur des membres de la direction d'Air France qui envisage un plan de suppression de 2.900 postes, le chef de l'Etat a prôné un dialogue social "responsable" et "apaisé", se félicitant que cette méthode ait fonctionné dans le domaine maritime et portuaire.

"Ca compte, le dialogue social. Et quand il est interrompu par des violences, des contestations qui prennent des formes inacceptables, on voit ce que ça peut avoir comme conséquences sur l'image, sur l'attractivité" du pays, a-t-il déclaré lors de l'inauguration de l'Ecole nationale supérieure maritime, au Havre.

"Alors à l'inverse, quand on a un dialogue responsable avec un patronat qui prend les décisions qui sont attendues et des responsables syndicaux qui jouent la carte, la seule possible, celle du compromis et de la négociation", tout se passe beaucoup mieux.

"Au Havre, on sait ce qu'a été l'évolution du dialogue social", a-t-il dit dans une allusion au fait que ce port, autrefois foyer de la contestation syndicale, est aujourd'hui en croissance constante depuis 2011.

Le chef de l'Etat a ensuite inauguré le Bougainville, le plus gros porte-conteneurs au monde battant pavillon français, navire amiral du numéro un français du maritime, et numéro trois dans le monde, la CMA CGM.

"C'est un grand jour pour la France. La France est toujours conquérante", a-t-il dit, rappelant que l'Hexagone a le deuxième domaine maritime du monde grâce à ses possessions d'outremer.

Il a également rendu un vibrant hommage au président franco-libanais de la compagnie, Jacques Saadé, rappelant qu'il avait prouvé que, comme dans son slogan commercial, il avait toujours eu "un temps d'avance".

Le chef de l'Etat, qui considère que "la mer est une ressource, un investissement", a dit fonder de grands espoirs sur "une croissance bleue".

"C'est-à-dire une croissance nouvelle, qui viendra des technologies, des transports, de la logistique, et de tout ce que l'on peut ajouter, le tourisme, la culture, l'agriculture, l'agro-alimentaire ...", a-t-il expliqué.