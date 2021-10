En 2016, encore plus de vols de Caen vers la Corse

En 2016, la compagnie Volotea ajoutera une fréquence de plus à sa liaison vers Ajaccio, et changera les jours de ses vols vers Bastia pour "toucher une cible plus large", le week-end. Les premiers vols partiront à la fin du mois de mars, et compteront sur l'ensemble de la saison quelque 41 000 sièges.

Les deux lignes Volotea au départ de Caen-Carpiquet en 2016 :



- Ajaccio, à partir du 26 mars, avec 4 vols par semaine, tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches



- Bastia, à partir du 2 avril, avec 2 vols par semaine, tous les samedis et dimanches