La série caennaise God bless zombies bientôt sur le web

Tournée en partie à Caen, et à Barneville-Carteret (Manche), celle-ci mêle l'humour au genre, pour un résultat plutôt détonnant en cinq épisodes de douze minutes et quatre spin-off. Un projet qui a germé dans l'esprit de son réalisateur à l'âge de 13 ans et mené "hors cursus", indique Paul Germain, diplômé de l'Ecole supérieure de réalisation audiovisuelle, à Rennes.

500€ dans le faux sang

Ce Caennais, passé par le collège lycée expérimental d'Hérouville pour son option cinéma, a travaillé avec plusieurs centaines de bénévoles, pour un budget total de 500€, investi uniquement dans... le faux sang ! "C'est la fin du monde, le chaos. Les personnages peuvent se défouler. Ils sont libres. Presque à l'état primitif', décrit-il. Au travers de God bless zombies, le spectateur fait en effet la connaissance de François, Christian, Marcus et Jean-Luc, quatre jeunes loufoques, qui tirent leur épingle du jeu d'une incroyable invasion de zombies ! Ou quand l'apocalypse deviendrait presque une étape initiatique, plutôt que dramatique, "pour grandir finalement".

Pratique. Bande annonce ci-dessous. Sortie sur youtube.com le 3 novembre.