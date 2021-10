Le Havre : la police élucide 80 vols à la roulotte

Le 2 octobre, des renseignements permettent aux policiers de la brigade du roulage du Havre de savoir qu'un individu qu'ils soupçonnent de vols de véhicules se trouverait dans le secteur du commandant Abadie. Les policiers retrouvent l'individu, un jeune né en 1998, caché au domicile de sa mère. Il est interpellé et placé en garde à vue. Là, il reconnait 14 faits de vols ou tentatives de vols qui ont eu lieu au mois de juin.

Lors d'une audition ultérieure, le jeune reconnait 80 faits de vols à la roulotte. Il a expliqué aux policiers commettre ses vols de gps sur commande et avoir récupéré 100€ pour dix vols de gps. Les 80 victimes sont originaires du Havre, de Gonfreville l'Orcher, de Sainte-Adresse et d'Harfleur. Le jeune a été écroué et placé en maison d'arrêt.