Columbia (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: neuf morts dans les inondations en Caroline du Sud

Les inondations record ravageant depuis jeudi l'Etat de Caroline du Sud ont coûté la vie à neuf personnes et privent des dizaines de milliers d'Américains d'électricité et d'eau potable, ont rapporté lundi les autorités, qui s'inquiétaient de plusieurs ruptures de digues. "Neuf personnes ont péri en raison des intempéries", a déclaré la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, lors d'une conférence de presse en périphérie de Columbia, la capitale de cet Etat du sud-est durement touchée par les intempéries. La gouverneure avait donné la veille un bilan de trois morts, affirmant que les précipitations avaient atteint un "niveau millénaire" (survenant statistiquement une fois tous les mille ans) dans certaines parties de cet Etat. Une masse d'air tropical chargé d'humidité est à l'origine des pluies diluviennes s'abattant sur cette région du sud-est des Etats-Unis. Plusieurs digues censées contenir l'eau dans le lit de rivières et lacs situés dans la ville de Columbia ont cédé depuis vendredi sous la pression de précipitations record, a reconnu le maire, Steve Benjamin. "Au moins deux autres digues pourraient être menacées, nous avons mis en place des évacuations volontaires" des habitants des zones concernées, a-t-il déclaré sur CNN. "La pluie s'est arrêtée mais les inondations n'ont pas encore cessé", a-t-il ajouté. La Garde nationale a rassemblé dans l'après-midi de gros sacs de sables pour renforcer les brèches dans les digues. Un camion de la Garde nationale inspectait l'une des zones affectées en fin de journée lundi, près d'une petite rivière, Gills creek, qui a déjà provoqué d'importantes inondations en débordant dimanche. Ses flots marrons gonflés dévalaient sous un petit pont, débordant en partie mais sans affecter les habitations. Les pluies torrentielles qui ont dépassé les 35 centimètres d'eau dans le centre historique de Charleston, située plus à l'est sur la côte, ont entraîné de nombreuses évacuations et plus de 900 personnes étaient hébergées dans quelque 25 centres d'urgence lundi, selon la gouverneure. "C'était traumatisant, je n'avais jamais vu ça", témoigne Phyllis Jones, une quinquagénaire résidant à Columbia. Habitant à l'étage d'une maisonnette, elle n'a pas quitté son appartement "de peur des pillages" malgré l'eau qui a inondé ses voisins du dessous, mais elle se retrouve désormais sans électricité. Quant à l'eau potable, elle avait fait des stocks. "Il faut toujours se tenir prêt, on ne sait pas ce qui peut arriver", explique-t-elle. Comme elle, quelque 26.000 personnes n'avaient plus d'électricité et 40.000 pas accès à l'eau potable lundi, a affirmé la gouverneure. La mairie de Columbia conseillait elle à ses habitants de faire bouillir l'eau du robinet avant de la boire, car elle n'était pas jugée sûre après des brèche dans le canal de la ville. En fin d'après-midi, quatre points de distribution d'eau avaient été ouverts dans cette ville d'environ 130.000 habitants pendant une heure et demi. Ils ont fermé peu avant le couvre-feu imposé pour le deuxième soir consécutif aux habitants et commerces. Les restaurateurs se pressaient de servir les derniers clients quelques minutes avant 19H00. Quelque 550 routes et ponts ont été fermés à la circulation et les secours restaient à pied d'oeuvre lundi, selon les autorités. Ils ont notamment procédé à au moins 25 évacuations par hélicoptères. "Souvenez-vous que ce n'est pas le moment de prendre des photos, il y a bien assez de médias pour le faire", a également rappelé Nikki Haley, évoquant le sauvetage de curieux partis en barque photographier les intempéries. La mairie de Columbia a annoncé que ses services resteraient fermés mardi à l'exception des services d'urgence.

