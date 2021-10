Milan (AFP). Cyclisme: Ivan Basso, deux fois vainqueur du Giro, annonce sa retraite

Le cycliste italien Ivan Basso, deux fois vainqueur du Giro et monté deux fois sur le podium du Tour de France, a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa carrière. Au mois de juillet, l'Italien (37 ans) avait été opéré d'un cancer des testicules qui l'avait obligé à abandonner le Tour de France qu'il disputait sous le maillot de la formation Tinkoff aux côtés d'Alberto Contador. "Pour moi, ce n'est pas un jour triste car je sais que je vais rester dans le monde du cyclisme", a déclaré Basso lors de la présentation du Tour d'Italie 2016 à Milan. "Je suis fatigué et il y a eu des problèmes de santé. C'est un ensemble de choses qui n'étaient plus compatibles avec ma vie de coureur", a-t-il ajouté. "Je ne voulais pas finir ma carrière épuisé. Il y a eu un moment dans la saison où j'ai compris que je ne pouvais plus courir. Je voulais avoir de l'énergie pour ma famille et ma nouvelle vie", a encore déclaré le coureur italien. Basso a remporté deux fois le Tour d'Italie, en 2006 et 2010. Il a aussi pris la 3e place du Tour de France en 2004, puis la deuxième en 2005. Le cycliste italien avait été suspendu deux ans pour dopage (2006-2008) à la suite de sa mise en cause par la justice de son pays dans l'affaire Puerto. Après des aveux, il s'était rétracté, expliquant avoir eu l'intention de recourir au dopage avant de renoncer. La justice ne s'était pas rangée à cette version.

