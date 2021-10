Miami (AFP). Naufrage du cargo El Faro dans l'Atlantique: un corps retrouvé

Les secours américains ont retrouvé en mer le corps d'une personne et continuent à chercher des survivants après le naufrage du cargo El Faro, disparu depuis jeudi dans l'Atlantique piégé par l'ouragan Joaquin, ont annoncé lundi les gardes-côtes. "Nous avons identifié des restes humains dans une combinaison de survie" du cargo et un bateau de sauvetage endommagé a été retrouvé sans personne à bord, ont indiqué les gardes-côtes lors d'une conférence de presse. "Nous pensons que (le cargo) a coulé là où il a dit se trouver jeudi", et "les recherches de survivants continuent", ont-ils précisé.

