Alençon: les surveillants de prison veulent être armés de Täser

Une recrudescence d'agressions de surveillants par des détenus, au centre pénitentiaire d'Alençon/Condé sur Sarthe :

Jeudi dernier, des jets d’urine sur trois surveillants. Vendredi, une tentative d’agression à l’aide d’une arme artisanale : le surveillant a réussi à s'en sortir grâce à de très bons réflexes. Samedi, nouveaux jets d’urine et agression de deux surveillants ; le premier a reçu un violent coup de poing au visage et un stylo a été explosé sur le crane du second. Dimanche, encore des jets d’urine … le tout accompagné de multiples insultes et de menaces de mort.

FO-pénitentiaire réclame que dans les quartiers de haute sécurité, les surveillants soient équipés d'aérosols au poivre et de pistolets électriques de type « Täser ».

Emmanuel Baudin, délégué syndical « grand Ouest » :

A noter que le centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe n'a plus de directeur depuis le mois de juillet dernier : le précédent est parti et aucun directeur de prison en France ne veut venir diriger la prison ornaise.