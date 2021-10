Nice (AFP). Intempéries sur la Côte d'Azur: un 19e corps retrouvé, deux personnes encore recherchées

Un nouveau corps a été retrouvé lundi à Cannes, portant à 19 morts et 2 disparus le bilan des intempéries qui ont frappé samedi soir la Côte d'Azur, a-t-on appris auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Ce corps a été découvert dans un parking souterrain de Cannes. Deux personnes sont encore recherchées, l'une à Cannes et l'autre à Antibes. Parmi les 19 victimes recensées se trouvent un ressortissant britannique, une Italienne et un Portugais.

