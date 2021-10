VIDEO. Stromae se fait arrêter par la police américaine

Après Stromae qui joue seul avec son synthétiseur «Papaoutai» dans les rues de New-York, puis Stromae qui se marie avec lui-même dans une chapelle à Las Vegas pour interpréter «Tous les mêmes», le belge aux multiples talents dévoile «Ave Cesaria» à San-Francisco.

Une démarche unique

Produites comme des courts-métrages, ces "performances" vidéos, avant d'être des outils de promo, sont toujours le fruit d'une démarche intéressante et artistique. Dans cette dernière livraison, Stromae et sa bande s'attaque à la construction de son très beau titre "Ave Cesaria" sur la plateforme d'un pick-up. La police débarque pour défaut de ceinture. Stromae laisse la scène au montage. Et c'est la vie qui qui s'invite dans une vidéo qui n'aurait pu n'être qu'une de plus...

La tournée de Stromae aux États-Unis s'est achevée le jeudi 1er octobre, par un concert monumental au Madison Square Garden à New York.