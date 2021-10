Londres (AFP). Mondial de rugby: l'Angleterre au tapis, l'Australie et les Gallois en quarts

L'Angleterre, battue par les Wallabies (33-13), est devenue samedi le premier pays organisateur d'un Mondial éliminé avant les quarts de finale, que sont assurés de disputer les Wallabies et les Gallois. Le XV de la Rose sera absent des quarts de finale pour la première fois. Les Australiens et les Gallois rejoignent la Nouvelle-Zélande, premier pays officiellement qualifié. L'Irlande, qui affronte l'Italie dimanche, et la France, virtuellement qualifiée, devraient valider leur billet dimanche. Cette élimination constitue un énorme camouflet pour le pays berceau du rugby et pour son entraîneur Stuart Lancaster dont le contrat avait été renouvelé avant le début du Mondial. Déjà battus par le pays de Galles (28-25) le 26 septembre, les Anglais ont été dominés dans tous les secteurs par les Australiens, notamment sur les points de rencontre où le duo wallaby Hooper-Pocock a ralenti toutes les sorties du ballon. Les Australiens ont mené au score pendant tout le match, inscrivant trois essais dont deux par l'ouvreur Bernard Foley, dans un stade de Twickenham frappé de stupeur et déserté par certains spectateurs avant même le coup de sifflet final. Cette élimination va entraîner de nombreuses questions sur les choix du sélectionneur Stuart Lancaster, dont le contrat a été prolongé jusqu'en 2020. Cette sortie prématurée va dépasser le simple cadre du terrain car World Rugby et la Fédération anglaise (RFU) ont massivement investi sur l'événement, dessiné pour être la Coupe du monde la plus lucrative de tous les temps ainsi qu'une vaste opération de communication pour le ballon ovale. Sans l'Angleterre en course, l'intérêt du pays pourrait tomber en flèche, au détriment des diffuseurs, pubs, partenaires etc. -Les Boks impressionnent- Les Anglais disputeront un dernier match, pour l'honneur, le samedi 10 octobre à Manchester, face à l'Uruguay, l'équipe présumée la plus faible de la poule A. A l'inverse des Anglais, l'Afrique du Sud impressionne. Deux semaines après leur stupéfiante défaite face au Japon (34-32), les Springboks sont solidement arrimés en tête de la poule B, grâce à leurs succès sur les Samoa (46-6) puis l?Écosse (34-16). Ils seront assurés d'accéder aux quarts de finale en cas de succès sur les États-Unis mercredi au Stade olympique de Londres. Les Écossais ont également leur destin en main. Le XV du Chardon décrochera sa qualification en cas de succès face aux Samoa le samedi 10 octobre, même sans point de bonus. Pour les Écossais, il s'agira d'un véritable huitième de finale. En revanche, le Japon, vainqueur des Samoa (26-5) devra l'emporter face aux États-Unis le 11 octobre et compter sur une contre-performance des Sud-Africains ou des Écossais pour atteindre les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les Brave Blossoms peuvent notamment regretter les points de bonus "oubliés" face à l?Écosse (défaite 45-10) ou face aux Samoans, apathiques et qui n'ont encaissé que deux essais. Les Japonais, qui menaient largement à la mi-temps (20-0), n'ont pas "cherché" le point de bonus en seconde période.

