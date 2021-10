Kaboul (AFP). Afghanistan: neuf morts dans le bombardement de l'hôpital de MSF à Kunduz

Neuf employés de Médecins sans Frontières (MSF) ont été tués et 37 personnes gravement blessées dans le bombardement de l'hôpital de l'ONG à Kunduz en Afghanistan, qui pourrait être dû à une frappe américaine, selon un nouveau bilan communiqué samedi par MSF. "De nombreux patients et membres du personnel manquent toujours à l'appel", a indiqué MSF qui a par ailleurs affirmé avoir transmis préventivement les coordonnées géographiques de son hôpital à "toutes les parties" du conflit entre l'armée afghane et les talibans pour le contrôle de Kunduz ces derniers jours.

