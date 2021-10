Kaboul (AFP). Afghanistan: le bombardement de l'hôpital a duré 30 minutes après que MSF a averti Washington

L'hôpital de Médecins sans Frontières à Kunduz, en Afghanistan, a continué à être bombardé "pendant plus de 30 minutes" après que l'ONG a averti les armées américaine et afghane que son établissement avait été touché par une première frappe dans la nuit, a assuré MSF samedi. MSF exige "que toute la lumière soit faite rapidement" sur cette attaque dans laquelle au moins neuf de ses employés ont été tués et qui pourrait être due à un raid américain.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire