Beit Furik (Territoires palestiniens) (AFP). Chasse à l'homme en Cisjordanie après le meurtre de colons

Les forces israéliennes ont mené une chasse à l'homme apparemment infructueuse vendredi en Cisjordanie pour retrouver les meurtriers d'un couple de colons tués sous les yeux de leurs enfants, tandis que s'élevaient des appels au calme face au risque d'embrasement. Une multitude d'incidents ont été rapportés en Cisjordanie, sous tension depuis le double meurtre commis jeudi soir près de Naplouse, dans le nord du territoire occupé. La police palestinienne a signalé des jets de pierre contre des véhicules palestiniens par des colons ainsi que des dizaines d'oliviers brûlés. Une voiture palestinienne a été incendiée et des tags "vengeance" et "Henkin", du nom des victimes, ont été découverts non loin de la colonie où elles vivaient. Un Palestinien de 35 ans a été blessé par balles par des tirs de colons, selon l'agence palestinienne Wafa. Des heurts ont opposé Palestiniens et forces israéliennes aux abords de la Vieille ville à Jérusalem-Est et à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Au même moment, des centaines de soldats recherchaient les meurtriers d'Eitam et Naama Henkin à travers la Cisjordanie quadrillée par les contrôles routiers. "Nous allons les traquer jusqu'à ce que nous mettions la main sur eux et sur ceux qui les ont envoyés", a promis le ministre de la Défense Moshé Yaalon. Le couple d'une trentaine d'années, habitants de la colonie de Neriah, rentrait en voiture d'une réunion d'étudiants en religion avec ses quatre enfants quand il a été criblé de balles par au moins deux individus à bord d'une voiture entre les colonies d'Itamar et Elon Moreh, ont indiqué les autorités israéliennes. - 'On a entendu des enfants pleurer' - "Vers 21H00, on a entendu des tirs très intenses et tellement forts qu'on s'est dit que les colons attaquaient", a relaté à l'AFP Hamid, un riverain palestinien. "On a entendu des enfants pleurer (), on y est allé et on a entendu une troisième salve, on ne savait pas ce qui se passait". Les enfants, âgés de 4 mois à 9 ans, sont traumatisés mais indemnes. C'est l'aîné Matan qui a prononcé le kaddish funéraire rituel, soulevant des sanglots parmi les milliers de personnes réunies dans le grand cimetière de Har Hamenuhot à Jérusalem. Auparavant, la foule avait écouté silencieusement le président israélien Reuven Rivlin saluer la mémoire des défunts et s'adresser aux colons présents qui sont, avec l'armée, en première ligne d'une "charge terroriste" et en paient "l'insupportable prix". Dans un communiqué dont l'authenticité ne pouvait être vérifiée, un groupe se présentant comme affilié au Fatah, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas, a revendiqué l'attaque. L'ONU, le département d'Etat américain et l'Union européenne ont condamné l'attentat et lancé un appel au calme devant le risque d'escalade. Le ministre de la Défense a également appelé les colons au calme. - 'Encouragement au meurtre' - "Nous assistons en ce moment à un débordement" de violence, a-t-il assuré sur les lieux du crime. Il l'a attribué, en partie seulement, aux tensions autour de l'esplanade des Mosquées, site sacré pour les musulmans et les juifs et théâtre, avec la Vieille ville de Jérusalem qu'elle surplombe, de heurts répétés ces dernières semaines.

