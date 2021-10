Paris (AFP). Grève à Air France: Pas de perturbations trop importantes lundi

Le PDG d'Air France-KLM, Alexandre de Juniac, a assuré vendredi que l'appel à la grève pour lundi lancé par trois syndicats (CGT, FO et Unsa) inquiets des menaces pesant sur l'emploi ne provoquera "pas de perturbations trop importantes". "Tous nos passagers, comme toujours, seront informés" de l'évolution de la situation dès samedi, quand la direction "aura une idée plus précise", a indiqué M. de Juniac au micro d'Europe 1. Le conseil d'administration de la compagnie a tranché jeudi en faveur d'un plan de restructuration d'Air France, en perte de compétitivité face à ses concurrents, qui doit être présenté lundi en comité central d'entreprise (CCE). Cette décision sonne le glas du plan de productivité et de croissance "Perform 2020" dont l'un des leviers consistait à augmenter le temps de vol annuel des personnels navigants à rémunération constante. La direction d'Air France avait annoncé mercredi "l'échec des négociations" avec les syndicats représentatifs de ses pilotes sur ce plan. "La négociation s'est terminée le 30 septembre, comme on l'avait annoncé depuis six mois", a souligné M. de Juniac vendredi. "Si dans les semaines qui arrivent les organisations syndicales arrivent avec un vrai projet, une vrai volonté de discuter, la porte n'est pas fermée." Assurant vouloir réserver les détails sur le plan de restructuration aux salariés du groupe, M. de Juniac n'a pas voulu donner de précisions sur les éventuelles suppressions de poste. La direction souhaite "privilégier les départs volontaires" et ne recourir que de façon "exceptionnelle" et "en dernier recours" à des départs non volontaires, a-t-il simplement indiqué. Le Premier ministre Manuel Valls a appelé jeudi à la reprise des négociations entre la direction d'Air France et les pilotes, après l'échec des discussions, et estimé que "chacun doit participer à l'effort, notamment les pilotes".

