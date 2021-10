Paris (AFP). Fashion Week: du sportswear sous toutes ses coutures

Le sportswear imprégnait les collections printemps-été 2016 de Chloé, Carven, Paco Rabanne, jeudi au troisième jour des défilés de la Fashion Week parisienne, où le provocateur Rick Owens a par ailleurs fait défiler des femmes sanglées l'une à l'autre. Sportswear hippie pour Chloé Chez Chloé, on mixe une longue jupe vaporeuse à petites fleurs avec un haut de survêtement, ou un pantalon noir bouffant avec un débardeur. Le pantalon de jogging peut se porter avec le sweat à col zippé assorti pour un total look. Pour une silhouette plus féminine, il s'accompagne d'un haut décolleté sans manche ou d'une blouse blanche transparente légère. La directrice artistique, Clare Waight Keller, propose aussi beaucoup de longues robes flottantes, avec force transparences, volants et pompons, et des sarouels, portés avec des bracelets de cheville. Les épaules sont dénudées, dans une ambiance d'été californien. Sportswear lingerie chez Paco Rabanne Du côté de Paco Rabanne, le sportswear se mêle à la lingerie, comme sur une petite robe à bretelles en éponge, avec des sortes de jarretelles, évoquant aussi un maillot de bain des fifties, ou un short cycliste porté avec un bustier. Dans le vestiaire, de larges pantalons de survêtement à bandes latérales, aux poches zippées. Le look motard aussi inspire des tops ou des petites robes en cuir. Et avec ses robes dorées scintillantes, le créateur Julien Dossena donne une version plus fluide et légère de la robe métallique emblématique de la marque. Arrivé en 2013, le Français a su apporter un nouveau souffle à la griffe fondée dans les années 1960 par l'Espagnol Paco Rabanne. La marque, appartenant au groupe catalan Puig, s'apprête d'ailleurs à rouvrir une boutique à Paris en janvier. Carven: sportswear version plongée C'est une exploratrice des fonds marins que le duo Alexis Martial-Adrien Caillaudaud avait en tête pour sa deuxième collection chez Carven. La combinaison de plongée inspire des tops sans manches, des vestes zippées, portées avec des pantalons fuselés et taille haute. Le pantalon, qui avait déjà fait son apparition dans la première collection du duo, continue à s'imposer dans le vestiaire Carven, d'où il était auparavant absent. La femme Balmain sexy et fière Chez Balmain, Olivier Rousteing reste fidèle à son style glamour et sophistiqué. Les robes sont longues ou ultra-courtes, souvent près du corps, parfois volantées. Les combinaisons et les pantalons mettent en valeur les courbes, de même que les tops croisés ou les brassières. La femme Balmain ose parfois la maille très large, ou une robe filet de pêche que ne renierait pas Kim Kardashian. Les ceintures marquent les tailles et soulignent les hanches. En peau ou en laine, la garde-robe joue avec les transparences. Les corps entremêlés de Rick Owens Des mannequins entremêlés, sanglés l'un à l'autre, tête bêche, le premier portant le second: voilà ce qu'on retiendra du défilé Rick Owens dans le décor bétonné et austère des sous-sols du Palais de Tokyo . Le créateur américain de 52 ans, maître dans l'art de la provocation - il avait notamment dévoilé le sexe de ses mannequins masculins en janvier à Paris - n'a visiblement pas fini son exploration des corps. Mais quid du vêtement, dans ce défilé en forme de performance artistique? La collection, aux inspirations gréco-romaines, est faite de manteaux longs et de tuniques, sans manches, portés spartiates aux pieds. Lanvin entre sobriété et strass Variée, la collection proposée par Alber Elbaz va du sobre pantalon noir/chemisier blanc à de longues robes drapées, en passant par des petites robes en paillettes. Rompant avec la simplicité des premières silhouettes, les dernières se parent de gros imprimés de chaussures à talons hauts, ou de sacs. La marque s'affiche: "Lanvin Paris" s'écrit en lettres capitales sur un manteau, des imprimés de bouteilles de parfum Arpège se répètent sur une veste ample. Le tout accompagné de n?uds et volants.

