Atlanta (Etats-Unis) (AFP). Les négociations commerciales trans-Pacifique prolongées

Les discussions sur l'accord commercial trans-Pacifique (TPP) ont dû être prolongées jusqu'à vendredi afin de parvenir à un compromis sur les sujets de friction (pièces détachées automobiles, produits laitiers..) et arracher un accord. Réunis depuis mercredi à Atlanta (Géorgie, sud), les négociateurs de 12 pays, dont les Etats-Unis et le Japon, devaient boucler jeudi ces discussions entamées en 2008 mais ont préféré se donner un jour de plus face à l'ampleur de la tâche. "Les négociations continueront demain", a indiqué un porte-parole du représentant américain pour le Commerce (USTR). Ces 12 pays riverains du Pacifique, représentant 40% du commerce mondial, tentent de mettre sur pied une vaste zone de libre échange, dont la Chine ne ferait pour le moment pas partie, mais se heurtent encore à de nombreux obstacles. Selon des négociateurs, le Japon demande notamment l'abaissement des barrières placées par les Etats-Unis aux importations de pièces détachées automobiles de pays ne faisant pas partie de l'association nord-américaine de libre-échange (l'Alena qui rassemble les Etats-Unis, le Canada et le Mexique). Un autre point de résistance réside dans l'ouverture du marché des produits laitiers canadien, japonais et américain aux importations néo-zélandaises et australiennes. Robert Pettit, un représentant des industries laitières australiennes, a fait part de sa préoccupation face aux réticences américaines à l'ouverture de ce marché. "Nous n'avons pas de subventions, nous sommes pour le libre-échange", a-t-il affirmé. Une délégation de producteurs canadiens se trouvait à Atlanta pour presser leurs négociateurs de ne pas ouvrir davantage le marché laitier à la concurrence étrangère. Si la proposition de laisser entrer 17.000 tonnes de fromage au Canada était retenue, 400 fermes familiales seraient condamnées à disparaître au Québec, a mis en garde le ministre de l'Agriculture de cette province, Pierre Paradis, Les négociateurs tentent également de se mettre d'accord sur une augmentation de cinq à huit ans de la durée de protection des brevets sur les médicaments biologiques. Mais les associations de consommateurs et ONG estiment que cela conduirait à augmenter les prix de certains médicaments. Selon l'ONG Public Citizen, cette hausse "reviendrait sur l'approche suivie jusqu'ici par les Etats-Unis accordant aux pays les plus pauvres davantage de souplesse pour assurer à leur population un accès à des médicaments bon marché". - Gros enjeux - Les négociateurs ont entamé leurs discussions mercredi après plusieurs jours de réunion au niveau technique. Des représentants de la "société civile" sont également présents et certains d'entre eux se sont rassemblés dans le hall de l'hôtel qui accueille les discussions aux cris de "Non au TPP, arrêtez la course aux profits". Un sénateur américain, le républicain Orrin Hatch, a de son côté averti que le Congrès pourrait refuser de ratifier un éventuel accord s'il ne protégeait pas suffisamment les intérêts des Etats-Unis. "Personne () ne devrait être pressé de conclure les négociations si cela signifiait un résultat moins qu'optimal pour notre pays", a-t-il affirmé dans un communiqué. L'administration démocrate américaine a obtenu pour négocier cet accord la procédure dite du "Trade Promotion Authority" (TPA) qui obligera le jour venu le Congrès à se prononcer pour ou contre le texte de tout l'accord commercial, sans pouvoir l'amender. La Maison Blanche avait dû, pour y parvenir, affronter une rébellion dans son propre camp démocrate. Engagés en 2008, les pourparlers rassemblent l'Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, les Etats-Unis et le Vietnam. Ils ne comprennent pas la Chine en raison des réticences des Etats-Unis et du Japon face à la politique commerciale de ce pays. Washington souhaite également conclure un accord rapidement pour éviter que le débat sur sa ratification n'intervienne en pleine campagne présidentielle l'an prochain.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire