L'adaptation vitesse grand V de Ronny Rodelin à Malherbe

En football, les statistiques ne font pas tout. Il n'empêche. Arrivé en fin de mercato et prêté par Lille, Ronny Rodelin fait parler les chiffres. En quatre titularisations, l'attaquant de 25 ans a déjà marqué à deux reprises et délivrer une passe décisive. "Au-delà des stats, c'est un joueur qui apporte beaucoup dans le jeu, et qui pour sa taille a une qualité technique qui s'est confirmée sur ses premiers matchs. Il permet à l'équipe de hausser son niveau de jeu", dit de lui son nouveau coach, Patrice Garande.

"Un groupe sociable"

En mal de temps de jeu dans le Nord, le natif de la Réunion semble avoir bien fait de miser sur le Stade Malherbe pour relancer sa carrière. "C'est clair qu'à l'âge que j'ai, c'est maintenant ou jamais si je veux être un joueur cadre", avait-il déclaré lors de sa première conférence de presse devant les médias bas-normands à son arrivée. Un mois plus tard, l'ancien joueur de Nantes avec qui il a découvert la Ligue 1, semble s'être parfaitement adapté à son environnement. "Je suis arrivé dans un groupe où les gens sont sociables. Mon adaptation s'en trouve facilitée et ça me permet de le faire ressentir sur le terrain. Mes coéquipiers ont une grosse part de responsabilité dans les performances que j'ai aujourd'hui, mais je ne dois pas me limiter à ça, il me reste encore beaucoup de travail à effectuer." L'enchaînement des matchs aidant, il devrait notamment pouvoir mieux gérer au moment de récupérer après ses courses. L'homme n'est pas du genre à s'économiser.