La crèche "Les Comètes" inaugurée à Bois-Guillaume

Pour faire face à une demande croissante de places et afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions de nouvelles familles dans la ville, cette nouvelle structure pourra recevoir des enfants de 0 à 3 ans. Karina Le Goff, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, explique que "les différentes pièces ont été conçues pour être fonctionnelles avec du mobilier adapté et sont divisées en plusieurs univers pour chaque tranche d’âge : les petits, les moyens et les grands".

Sur une surface de 650 m2, l’espace est très lumineux avec grandes baies vitrées, des salles de repos, des zones d’activités et de jeux, des salles de change, un théâtre, une cuisine, et deux espaces d’activités à l’extérieur.

Une équipe de 15 personnes

La gestion par délégation revient à la Société Liberty. Sophie Verdure, directrice de la nouvelle crèche, se réjouit "d’évoluer, avec mon équipe de 15 personnes, dans un univers aussi beau et fonctionnel et complètement adapté à nos petites têtes blondes, brunes ou rousses, je suis enchantée".

"C’est grâce à un partenariat riche et équitable entre les entreprises et les élus que nous arriverons à développer nos villes et villages soumis a des tensions financières, et c’est ce que je souhaite développer au sein du Département", précise Pascal Martin, président du Conseil Départemental qui finance, avec la CAF, la crèche. Cette dernière rejoint les trois autres crèches déjà existantes sur la commune.