Le président national du Secours Populaire Français Julien Lauprêtre, était à Alençon, ce jeudi, pour inaugurer les nouveaux locaux de l'association caritative alençonnaise:

"Copains du monde" et nouveaux locaux pour le Secours Populaire à Alençon

Mais dans le cadre de l'opération « Copains du Monde », il a aussi reçu une classe de l'école du Point du Jour, avant d'aller à l'école ND de l'Assomption, école primaire du quartier populaire de Perseigne. Il est allé rencontrer de jeunes écoliers pour leur parler de solidarité.

Le président du Secours Populaire est venu y chercher des dessins, fait par ces écoliers alençonnais, dessins qui seront remis aux enfants immigrés syriens, pour leur souhaiter « bienvenue » à leur arrivée dans l'Orne:

Annelle, Esma, Solivan, et Lina sont en CE1 et CE2, à l'école ND de l'Assomption, à Perseigne :