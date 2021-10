Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Lucia de Lammermoor à l'Opéra

L'Opéra de Rouen, en coproduction avec les opéras de Limoges et de Reims, vient de donner le jour à Lucia de Lammermoor, le chef-d’œuvre de Donizetti inspiré du roman de Walter Scott. Cet opéra, qui sera présenté à Rouen puis à Limoges et Reims, inaugure la saison culturelle : "C'est une œuvre à part dans la production de Donizetti, souligne Frédéric Roels directeur artistique. Elle exprime la quintessence du romantisme, c'est un drame alors que la majorité de ses œuvres sont des opéras-bouffes." Servie par un casting aussi jeune que talentueux, cette version mise en scène par Jean-Romain Vesperini mise sur la folie évolutive de Lucia soumise à la loi des mâles. "Comme une bête sacrifiée sur un autel, explique-t-il, elle entretient des rapports troublants avec les personnages masculins. C'est un opéra très sensuel".

Pratique. Les 2, 4, 6, 8 et 10 octobre. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 68€. Tél. 02 35 98 74 78

- Concert caritatif Les chœurs de l'agglo

Dirigés par Philippe Chandor, les chœurs de l'agglo interprètent des airs d'opéras romantiques pour recueillir des fonds destinés au Secours Populaire et au Gefluc.

Pratique. Samedi 3 octobre à 16h30 et 20h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarif 12€. Réservation au 06 58 31 62 99

- Sauve qui poux !

Suite à la donation récente d'une collection privée, les conférenciers du musée abordent l'histoire des totos, tant d'un point de vue social que médical: des hôtes envahissants et attachants !

Pratique. Samedi 3 octobre à 14h30. Musée Flaubert à Rouen. Tarif 3 à 5€. Tél. 02 35 15 59 95

- Un conte indien inédit

Dans le cadre du festival du Conte de Fresquiennes, découvrez les talents de la conteuse Nathalie Le Boucher qui nous entraîne dans un récit épique et humoristique : la chevauchée du Gange.

Pratique. Dimanche 4 octobre. Théâtre de Duclair à 17h. Tarifs 6 à 9€. Tél. 06 12 66 45 31

- Un luthier à Martainville

Dans le cadre de l'exposition Trois petites notes de musique, le château de Martainville accueille Aléxis Péan, luthier et restaurateur de Rouen, pour une démonstration de son savoir-faire: un travail fascinant.

Pratique. Dimanche 4 octobre de 14h à 17h30. Château de Martainville. Tarifs 0 à 4€. Tél. 02 35 23 44 70