US Quevilly : le peuple jaune et noir rend hommage à Michel Mutel

Michel Mallet, ancien joueur qui lui a succédé à la présidence en 2000 se souvient "d'un homme attachant tout autant qu'exigeant. Il était capable de pousser une énorme gueulante avant, dans la minute qui suit, de se mettre en quatre pour la personne interpellée." Le directeur sportif Arnaud Larue salue, lui, "un compagnon de parcours" et un "Monsieur du foot amateur". Supporters et joueurs veulent quant à eux garder les moments de bonheur partagés. Manu Da Costa, entraîneur de l'USQ et aujourd'hui de QRM, se souvient : "Nous revenions d'un déplacement l'an passé. Tout nous souriait, en championnat comme en Coupe. Dans le bus, il a pris le micro et s'est mis à chanter son fameux air 'La fine fleur de Quevilly'." Le capitaine Joris Colinet se rappelle lui avoir fait tenir une promesse particulière : "Il nous avait promis de raser sa moustache si on allait jusqu'en finale de la Coupe. On l'a fait… et lui aussi !" Vendredi 2 octobre, à 15h, un hommage sera rendu à Lozai. Un juste retour aux choses. Laurent Duarte, président de l'USQ, le résume : "Il connaissait tous les supporters et gamins du club." Vendredi, ils seront tous là.