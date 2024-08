Football. Ancien joueur et ancien coach du Havre, Cédric Daury est mort

La triste nouvelle a été annoncée ce lundi 12 août. Cédric Daury, ancien joueur et ancien coach du HAC, est décédé. Il avait 54 ans.

Dans un communiqué, le club du Havre lui rend hommage. "Beaucoup se souviendront d'un joueur élégant, ayant passé deux belles saisons en Ciel et Marine (78 matches et 12 buts, toutes compétitions confondues). Ce milieu de terrain, arrivé d'Angers, alimenta l'attaque Ciel et Marine de 1994 à 1996, sous la direction de Guy David et au sein de coéquipiers ayant pour nom Alain Caveglia, Vikash Dhorasoo, Teddy Bertin, Christophe Lagrange (avec qui il formait un duo coté sous les couleurs du SCO), ou encore Christophe Revault, dont il était très proche. Revenu au HAC en tant que coach après la relégation de 2009, lançant la carrière de nombre de jeunes Hacmen (Gueïda Fofana, Benjamin Mendy, Riyad Mahrez, Zacharie Boucher…), il fut le premier entraîneur Ciel et Marine à œuvrer au Stade Océane et resta en place jusqu'en novembre 2012."

Atteint d'un cancer

En 2007, Cédric Daury avait révélé au grand public être atteint d'un cancer de la parotide. Avec un esprit guerrier, il s'est battu contre la maladie avec courage et dignité tout le restant de ses jours.