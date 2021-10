Contre la marée, Portbail va tester des chaussettes remplies de sable

Comme de nombreuses communes de la côte ouest de la Manche, cela fait des années que Portbail se bat contre l'érosion, renforcée par les grandes marées et les tempêtes successives.

Réensabler... en vain

"Jusqu'ici nous n'avions pas d'autre solution que de réensabler, mais le sable repartait rapidement à la mer, ce qui nous faisait passer un peu pour des Shadocks qui pompent, et pompent toujours... Et ce n'était pas une solution pérène" note Serge Laidet, 1er adjoint au maire, en charge du littoral. Là où il n'y a pas d'enrochement, la commune n'a pas eu l'autorisation de le terminer. Mais Portbail a contacté Espace Pur, une société bretonne, qui propose un outil original.

Des "chaussettes" sur le rivage

"Stabiplage", ce sont de grandes chaussettes de 2 à 3 mètres de diamètre, et de 20 à 600 mètres de long, remplies de sable. Elles sont ancrées dans la plage, et au fur et à mesure, le sable apporté par la houle s'accumule sur le Stabiplage, ce qui permet de réensabler rapidement. "C'est un procédé moins brutal que l'enrochement, il n'y a pas d'infiltration d'eau, et si cela ne fonctionne pas, on peut les retirer et les mettre ailleurs. Alors qu'un enrochement est là pour des années..." détaille l'élu. Coût estimé du projet : 600.000 euros, dont une partie que la commune espère faire financer par les collectivités.

Portbail, commune pilote

Le système est déjà utilisé à Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados. Portbail serait la première commune de la Manche à le tester. "Nous avons eu des réunions techniques avec la Direction des territoires et de la mer et la sous-préfecture" indique Serge Laidet. Portbail deviendrait un site expérimental, sur lequel différents procédés pour protéger le littoral manchois, dont le stabiplage, pourraient être mis en place. "L'avantage de Portbail, c'est qu'elle regroupe sur petit territoire différents profils de littoraux, que l'on retrouve tout au long de la côte ouest de la Manche". Les études sur ce Stabiplage sont lancées.