Shy'M fête ses 10 ans de carrière

Pour ses 10 ans, Shy'M offre un double best-of CD et DVD à ses fans, avec ses plus grands succès (Femme de couleur, Et Alors, Je suis moi, Prendre l’air, La Malice, L’effet de serre) des inédits, des versions spéciales et disponible en plusieurs versions.

"A nos 10 ans" sera disponible dès le 9 octobre, dès vendredi 2, vous pourrez gagner cet album anniversaire sur Tendance Ouest, mais aussi l'intégrale Shy'M composé de 5 albums.

Découvrez le clip d'un hit inédit "Il faut vivre" dans lequel Shy'M monte à cheval.