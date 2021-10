Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Abbas à l'ONU: la Palestine mérite d'être reconnue en tant qu'Etat à part entière

La Palestine mérite d'être reconnue comme un Etat à part entière, a lancé mercredi le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas devant l'Assemblée générale de l'ONU. "La Palestine, qui est un Etat observateur non membre des Nations Unies, mérite d'être reconnue comme un Etat à part entière", a déclaré M. Abbas, évoquant "les énormes sacrifices" consentis par le peuple palestinien et leur "patience au cours de toutes ces années de souffrance et d'exil".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire