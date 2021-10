CINEMA: "Boomerang", lourd secret de famille

Aujourd'hui je vous présente un film avec Mélanie Laurent et Laurent Lafitte : Boomerang.

C’est un drame français, un quadragénaire qui veut en savoir plus sur un drame qui le hante encore : la mort par noyade de sa mère. Pas facile de faire son deuil quand on vit dans une famille qui se ferme dès que le sujet est évoqué. Les explications légères ne suffisent pas quand on devient adulte. Un thème qui peut concerner de nombreuses personnes, même si le sujet n'est pas si tragique.

Nous suivons la progression d'Antoine, mais pas à la manière d'une enquête policière. Cela aurait été le piège, car Antoine n'a rien d'un policier, c'est lentement mais sûrement, en rencontrant les protagonistes de l'époque qu'il va essayer de faire resurgir ses souvenirs.



La musique est quelquefois trop envahissante, accentuant d'une manière par trop exagérée les moments où les éléments se mettent en place ou encore la déclaration suspecte d'un personnage. Malgré tout, le film est intéressant grâce à son thème et l'interprétation de Laurent Lafitte. Le personnage d'Audrey Dana, bien que peu utile dans l'intrigue, est assez rafraîchissant et allège une ambiance un peu trop pesante par moments.

Boomerang ne m'est pas revenu pas en pleine face et m'a laissé sortir avec un sentiment de satisfaction. Un film intéressant sur l'omerta des familles, même s'il ne restera pas dans les annales. Vous ne vous tromperez pas en le choisissant pour votre sortie cinéma. Boomerang, actuellement dans les salles.