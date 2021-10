Moscou (AFP). Syrie: Bachar al-Assad doit être prêt au compromis avec l'opposition, estime Poutine

Vladimir Poutine a estimé mercredi que le président syrien Bachar al-Assad devait être prêt au "compromis" avec l'opposition tolérée, tandis que la Russie menait ses premières frappes aériennes en soutien des forces gouvernementales en Syrie. "Le règlement définitif et durable du conflit en Syrie n'est possible que sur la base d'une réforme politique et d'un dialogue avec les forces saines du pays", a déclaré M. Poutine, en référence à l'opposition tolérée par le régime. "Je sais que le président Assad le comprend et est prêt à un tel processus", a-t-il ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire