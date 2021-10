L'ornais Philippe Richez au milieu de son périple

En fait, ils ne disposent que de 2 mois et ne font à bicyclette que (!) quelques 5000km, sur les 12000km que fait le trajet. Ils ont traversé la Chine et la Mongolie. Ils ont toujours été bien accueillis, et sont heureux d'avoir traversé le désert de Gobie. Ils ont passé la frontière russe et ont traversé la Sibérie dans le froid, le vent, la pluie, et la neige aussi ! … avec des paysages impressionnants, en longeant le lac Baïkal.

De Omsk, ils ont pris le transsibérien pendant 2 jours pour Nijni Novgorod et ils sont arrivés à Moscou.

Pour l'instant, leurs vélos ont bien tenu le choc, malgré l'état des routes ou ...pistes !

Leur arrivée est prévue à l'hôtel de ville de Caen, le 31 octobre prochain.