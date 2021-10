Rugby : avant le match de la France, le coach du Stade Rouennais Richard Hill se souvient

"Les Français avaient un temps d'avance" Richard Hill

"Lors de la première coupe du monde en 1987, qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande, il y avait deux équipes au dessus du lot : le XV de France et les All Blacks. C'est d'ailleurs contre la France que la Nouvelle-Zélande a gagné son premier titre de champion du monde. Je me souviens qu'à l'époque les Français avaient un temps d'avance sur les autres nations en terme de préparation, bien meilleure que la nôtre. Les Français savent très bien se préparer avant une grande échéance, c'est pour cela que je ne me fais pas d'inquiétude pour eux. Malgré les critiques des médias, les matchs gagnés sans convaincre, les Bleus avaient au commencement de leur préparation la date du 11 octobre en tête, le match contre l'Irlande en ligne de mire. Ils seront à 100% pour cette rencontre."