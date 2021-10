Lille-Caen (3-1) : la marche était beaucoup trop haute

Avant la rencontre, le coach caennais Franck Dumas avait annoncé que son équipe n'avait rien à perdre dans le Nord. Hormis trois points envolés, ils n'ont pas perdu grand-chose eux qui partaient un peu battus d'avance. Et l'écart de niveau entre les deux équipes s'est vite fait sentir. Le rouleau compresseur mis en place par Rudy Garcia avait de quoi exaspérer les Rouge et Bleu qui n'ont fait que subir pendant la première demi-heure de jeu.

Dès que les Caennais avaient la chance de récupérer le ballon, ils ne parvenaient pas à l'exploiter, se contentant de l'expédier le plus loin possible. Et les mauvaises passent furent nombreuses, surtout entre les joueurs peu habitués aux joutes de la Ligue 1 comme Rajiv Van la Parra ou Ismaïla N'Diaye.



Il fallut finalement attendre une tête de Chedjou sur corner pour voir les Lillois débloquer la situation (1-0, 30'). Auparavant, Thomas Bosmel avait repoussé l'échéance à plusieurs reprises, notamment en arrêtant un pénalty de Yohan Cabaye (24'). Les Nordistes ralentirent alors la cadence, laissant aux Caennais le monopole du ballon. Yohan Mollo en profita pour slalomer dans la défense nordiste avant de se présenter seul face à Mickaël Landreau. L'ancien Monégasque ne choisit pas la bonne option, décidant d'envelopper sa frappe qui trouva les gants du portier lillois. Quelques minutes plus tard, toujours en contre, Mollo et Van la Parra combinent bien côté gauche. Le jeune Néerlandais se retrouve à son tour seul face à Landreau. Trop lent, il voit les défenseurs lillois revenir sur lui et contrer sa frappe (43').



Quinzième but pour El Arabi



Au retour des vestiaires, les Caennais sont restés sur la même dynamique, se positionnant plus haut sur le terrain pour égaliser. Les Lillois opéraient à leur tour en contre. Sur l'un d'entre eux, Gervinho aurait pu doubler la mise pour son équipe sans une superbe intervention de Thomas Bosmel dans ses pieds. Ce n'était que partie remise. Sur un nouveau contre, l'international ivoirien tentait de nouveau sa chance à l'entrée de la surface. Le ballon arrivait finalement dans les pieds d'Eden Hazard qui expédiait le ballon au fond des filets (2-0, 60').

Alors que le rythme de la rencontre ralentissait, les Lillois parvenaient encore à se procurer des occasions. Sur un énième rush de Gervinho côté droit, la défense caennaise se trouvait de nouveau à la traîne. Il servait alors parfaitement Moussa Sow qui, d'un plat du pied, corsait l'addition (3-0, 72'). Presque trop facilement...

Sans un bon match de Thomas Bosmel, les Caennais auraient pu encaisser bien plus de buts, sur la bonne quinzaine d'occasions lilloises. Le but de Youssef El Arabi, sur un bon centre Romain Inez, ne relevait alors plus que de l'anecdote (3-1, 84'). Le maintien de Malherbe en Ligue 1 ne se joue de toutes manières pas sur la pelouse de Lille. La réception de Paris la semaine prochaine et surtout le déplacement à Sochaux seront, eux, primordiaux.





La feuille de match

LILLE-CAEN : 3-1 (1-0)

Samedi 2 avril 2011 - 29e journée de Ligue 1

Buts : Chedjou (30'), Hazard (60') et Sow (72') pour Lille, El Arabi (84') pour Caen

Cartons jaunes : Obraniak (85') pour Lille, Marcq (2'), Sorbon (58') pour Caen



Lille : Landreau - Debuchy, Rozehnal, Chedjou, Béria - Mavuba, Balmont, Cabaye (Gueye, 69') - Hazard, Sow (Frau, 74'), Gervinho

Caen : Bosmel - Inez, Heurtaux, Seube, Sorbon (Nivet, 61') - Marcq (Moulin, 61'), Raineau, El Arabi, N'Diaye (Traoré, 74'), Van la Parra - Mollo



