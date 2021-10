Elections régionales : dernier jour pour s'inscrire sur les listes

Ça n'est pas la cohue au service inscriptions de la mairie de Caen... Contrairement aux heures qui précèdent la fermeture de ces mêmes bureaux avant des élections présidentielles ou municipales, cette fois les Caennais se comptent sur les doigts de la main pour s'enregistrer avant le scrutin régional.



Depuis le mois de juillet, lorsque le législateur a annoncé la date inhabituelle de ce nouveau scrutin, le service a enregistré 1 600 demandes, dont 760 pour ce mois de septembre. Lors des dernières élections régionales de 2011, il y avait eu près de cinq fois plus d'inscriptions le mois précédant l'élection... Parmi les explications évoquées, le calendrier peu commun de ces élections, peut-être, mais aussi une désaffection de plus en plus importante pour ces rendez-vous citoyens... Lydie Prellier-Bizouarne, chef du service d'état civil à Caen :

Les Caennais qui veulent s'inscrire n'ont plus que quelques heures pour le faire. Et jusqu'à minuit par le site internet : en septembre, seules 90 personnes ont utilisé le service en ligne...

Le sujet résumé en une minute :