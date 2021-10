Paris (AFP). Ligue des champions: Lyon en mauvaise posture, Arsenal et Chelsea battus

Lyon a compromis une partie de ses chances en Ligue des champions après sa défaite contre Valence à Gerland (1-0) alors que les deux clubs anglais en lice mardi, Arsenal et Chelsea, ont mordu la poussière lors de la 2e journée de la phase de poules. GROUPE E FC Barcelone (ESP) - Bayer Leverkusen (GER) 2-1 Le Barça revient de loin. Longtemps mené par le Bayer, le champion d'Europe en titre a tout de même fini par forcer le verrou allemand dans les dix dernières minutes et à s'imposer pour la première fois en C1 cette saison. L'indisponibilité de sa mégastar Lionel Messi, blessé à un genou et absent de 7 à 8 semaines, a donc bel et bien fragilisé le club catalan. Et pour ne rien arranger, il a perdu son maître à jouer Andres Iniesta, touché à une cuisse. BATE Borisov (BLR) - AS Rome (ITA) 3-2 Le BATE était censé être la plus faible équipe du groupe. Mais les Bélarusses ont créé une belle sensation en dominant la Roma. Privée de trois joueurs majeurs (Edin Dzeko, Francesco Totti, Seydou Keita), la formation dirigée par Rudi Garcia a totalement sombré, avec notamment un doublé de Filip Mladenovic, et n'a plus aucune garantie dans cette Ligue des champions avec un maigre point récolté en deux rencontres. GROUPE F Bayern Munich (GER) - Dinamo Zagreb (CRO) 5-0 Le géant bavarois a de nouveau réussi un carton et le Dinamo Zagreb n'a pas existé face à la machine du Bayern, encore menée par Robert Lewandoski. L'attaquant polonais est sur un nuage comme l'a illustré son récent quintuplé en Bundesliga et il l'a encore démontré avec un triplé. En à peine une semaine, Lewandoski a marqué un total faramineux de 10 buts en 3 matches. Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE) 2-3 Les Gunners ont lancé leur campagne européenne sur des bases catastrophiques. Défaits à Zagreb, ils ont subi un autre revers, cette fois à l'Emirates Stadium, qui pourrait leur coûter très cher pour la suite de l'épreuve. Arsène Wenger, présent en 8e de finale depuis 2001, reverra-t-il la phase à élimination directe? GROUPE G Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Dynamo Kiev (UKR) 0-2 Très bonne opération du Dynamo Kiev, qui reste dans la course à la qualification. Au pire, la 3e place qui donne accès à l'Europa League, lui semble promise.

