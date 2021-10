Ouagadougou (AFP). Burkina: l'armée donne encore une chance aux putschistes de se rendre pour éviter un affrontement

L'armée du Burkina a annoncé mardi avoir donné "encore une chance" aux putschistes retranchés dans une caserne à Ouagadougou de "se rendre pour éviter qu'il y ait un affrontement", a déclaré un porte-parole militaire, le lieutenant Aziz Ouedraogo. "Une dernière chance a été donnée à l'ex-garde de sécurité présidentielle (RSP), on leur donne encore une chance de se rendre pour éviter qu'il y ait un affrontement", a déclaré le porte-parole au cours d'un point de presse dans la capitale du Burkina. "Environ 300 (hommes) se sont déjà rendus, le camp de Naaba Koom II", qui jouxte le Palais présidentiel de Ouagadougou, "est encerclé". "Il n'y a pas d'affrontement, on est juste en position, et on attend la suite des ordres", a ajouté le porte-parole. "Malgré le nombre de ceux qui se sont rendus, il y a quand même quelques irréductibles, quelques éléments qui sont toujours retranchés dans le camp et qui prennent en otage d'autres soldats qui veulent se rendre", a-t-il dit. Quatre tirs d'armes lourdes ont visé mardi en fin d'après-midi la caserne Naaba Koom II et des volutes de poussière provenant des impacts se sont élevées dans le ciel au-dessus de la caserne, a constaté un journaliste de l'AFP.

