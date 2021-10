La cour d'appel de Paris rendra le 3 décembre sa décision sur le conflit entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, que l'homme d'affaires accuse de l'avoir floué lors de la revente d'Adidas au début des années 1990. Bernard Tapie a demandé mardi à la justice entre 516 millions et 1,174 milliard d'euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi, en plus d'un "préjudice moral et personnel" évalué à 50 millions.

