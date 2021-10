4ème festival du jeu de société à Equeurdreville

Durant deux jours, plus de 100 jeux de société seront mis à disposition du public. Des jeux destinés aux plus jeunes, aux ados ou aux adultes. Tout le monde pourra donc y trouver son compte. Des animateurs pourront vous expliquer les règles, si besoin. Samedi soir, des jeux "live" seront proposés aux adultes et dimanche matin un jeu de piste sera réservé aux enfants. Les inscriptions se font sur place. Il y aura aussi des contes, lus dans des coins réservés.

Infos sur la page Facebook du festival

Ecoutez Aurélie Eve, l'organisatrice, nous présenter cette édition 2015 :