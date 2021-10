Francfort (AFP). Moteurs truqués: Volkswagen poursuit les révélations et promet un plan d'action

Le groupe Volkswagen a achevé mardi de détailler le décompte de ses voitures équipées de moteurs truqués et a promis "un plan d'action de grande envergure" pour surmonter l'"épreuve la plus difficile à ce jour", selon son nouveau patron Matthias Müller. Chapeautant douze marques de voitures, camions et motos, Volkswagen, dans la tourmente depuis dix jours et la révélation de l'équipement de presque 11 millions de véhicules dans le monde d'un logiciel faussant les tests anti-pollution, a fini de révéler la ventilation par marque et par pays des véhicules concernés. La marque espagnole Seat, propriété de Volkswagen, vient ainsi d'indiquer avoir écoulé environ 700.000 véhicules dans le monde équipés d'un moteur diesel porteur de ce logiciel truqueur. "Les propriétaires de ces véhicules seront convoqués" dans des centres techniques, a affirmé un porte-parole, sans préciser quels étaient les modèles concernés. La marque Seat, rachetée par Volkswagen dans les années 1980, "a décidé de suspendre temporairement les ventes et les livraisons de tous les nouveaux véhicules Seat avec un moteur diesel EA189", a-t-elle précisé. A travers également ses marques VW, Audi et Skoda, Volkswagen possède encore en Espagne un stock d'environ 3.000 voitures équipées de ce moteur répondant à l'ancienne norme européenne anti-pollution Euro 5, remplacée au 1er septembre par la norme Euro 6. Sa marque de véhicules utilitaires est aussi affectée par la supercherie. "Sur les 11 millions de véhicules diesel trafiqués vendus au total, 1,8 million sont des utilitaires", a déclaré mardi Günther Scherelis, directeur de la communication de cette division du groupe, confirmant une information de la presse régionale. La tricherie concerne en outre 5 millions de voitures de marque Volkswagen (VW), 2,1 millions de berlines haut de gamme Audi, 1,2 million de Skoda. Selon le porte-parole de Seat, toutes les marques du groupe VW concernées par la supercherie ont communiqué, laissant entendre que les sept marques restantes ne sont pas concernées. A la Bourse de Francfort, l'action du groupe VW, qui était devenu cette année le premier constructeur automobile mondial en dépassant le japonais Toyota, perdait encore 0,82% à 98,49 euros à 12H30 GMT. En dix jours, elle s'est effondrée de 38%. - Remise aux normes rapide- Le tout nouveau patron de Volkswagen, Matthias Müller, nommé précipitamment vendredi après le départ de Martin Winterkorn, a annoncé la mise en place imminente d'un plan d'action. "Dans les prochains jours, nous informerons nos clients affectés que leurs véhicules devront être rapidement remis aux normes", a déclaré le nouveau PDG, devant un parterre de cadres dirigeants de l'entreprise réunis lundi soir à Wolfsburg, ville du siège du groupe. "Courant octobre, nous présenterons nos solutions techniques aux autorités compétentes", a-t-il ajouté. En Allemagne, Volkswagen a été sommé par le gouvernement de présenter d'ici le 7 octobre une feuille de route et un calendrier de rappel des voitures et de remise aux normes. La ville de Wolfsburg, à 200 kilomètres à l'ouest de Berlin, s'attend elle à pâtir des conséquences du scandale. Elle a gelé le budget communal et les nouvelles embauches jusqu'à nouvel ordre, en réaction à cette affaire qui va nettement grever ses finances. "Il est encore trop tôt pour un chiffrage concret, mais il est clair que dès cette année nous devons tabler sur nettement moins de recettes de taxe professionnelle", a indiqué dans un communiqué lundi soir le maire de la ville, Klaus Mohrs. Le budget de la commune de 124.000 habitants, dont Volkswagen est le centre névralgique, était de près de 430 millions d'euros cette année. La taxe professionnelle payée par Volkswagen, dont le siège administratif, les activités de recherche-développement et un gros site de production emploient à Wolfsburg 73.000 personnes, est une importante source de revenus de la commune. Les répercussions du scandale sur les ventes et les bénéfices seront incontournables, le groupe a d'ailleurs déjà passé 6,5 milliards d'euros de provisions pour le seul trimestre en cours. Par ricochet, les fournisseurs de Volkswagen dans la région, que ce soit les PME actives dans l'automobile ou toutes les activités de service qui gravitent autour de Volkswagen, seront touchés aussi.

