Francfort (AFP). La pression monte sur Volkswagen, l'ex-patron mis en cause par la justice

Volkswagen poursuivait lundi ses révélations au compte-gouttes sur l'ampleur du scandale des moteurs diesel truqués, tandis que la justice a placé l'ex-patron Martin Winterkorn dans son viseur et que Berlin intimait au groupe de corriger le tir. Sur les 11 millions de véhicules équipés d'un logiciel capable de fausser les résultats des tests antipollution - des voitures mais aussi selon Berlin des utilitaires légers - 2,1 millions sont des Audi, a indiqué lundi un porte-parole d'Audi. Un peu plus tard, un porte-parole de Skoda a fait état de 1,2 million de voitures affectées pour la seule marque tchèque. Vendredi, Volkswagen avait commencé par dévoiler le chiffre des voitures concernées pour la marque VW (5 millions). Les trois marques sont parmi les douze dans l'escarcelle du colosse de l'automobile, aux côté de Porsche, Seat ou encore Bentley. Volkswagen avait promis une liste des modèles concernés, mais préfère manifestement laisser à chaque marque le soin de communiquer de son côté. Greenpeace a d'ores et déjà critiqué les révélations "par à-coups" du groupe, qui, après s'être doté vendredi d'un nouveau patron, a pourtant promis "une enquête sans concession" et "un nouveau départ". Matthias Müller, jusqu'ici patron de la filiale Porsche, a succédé à Martin Winterkorn, 68 ans et patron depuis 2007, qui a endossé la responsabilité de l'affaire tout en affirmant n'avoir été au fait de rien. - Dimension planétaire - Cela n'a pas empêché la justice allemande, spécifiquement le parquet de Brunswick, d'ouvrir une enquête visant M. Winterkorn, soupçonné de "fraude". Parallèlement, a indiqué le parquet lundi, Volkswagen a déposé une plainte contre X au même motif. "L'objectif des enquêtes est en particulier d'apporter de la lumière sur les responsabilités" pour cette affaire retentissante, qui a éclaté il y a dix jours aux Etats-Unis et a pris une dimension planétaire. Le président du conseil de surveillance a incriminé vendredi "un petit groupe de personnes" pour la supercherie, sans en dévoiler ni le nombre ni l'identité. Des enquêtes sont ouvertes dans plusieurs pays, des plaintes ont été déposées - dont des "class actions" aux Etats-Unis, et depuis ce lundi une plainte en Espagne -, des tests vont être menés partout, y compris en France et aux Etats-Unis sur les modèles diesel de concurrents. L'Allemagne industrielle toute entière pendant ce temps s'inquiète de sa réputation de qualité et de probité. Selon des révélations de presse durant le weekend, l'équipementier Bosch aurait fourni à son client Volkswagen le logiciel incriminé à des fins de test, et ce dès 2007, tout en le prévenant que son utilisation contrevenait à la loi. Le gouvernement allemand a sommé Volkswagen de présenter d'ici le 7 octobre une feuille de route et un calendrier de rappel et de remise aux normes des 2,8 millions de voitures concernées par la fraude en Allemagne. - Quels coûts? - "Nous allons faire dans les semaines qui viennent des propositions aux autorités sur des mesures techniques, en discuter et les coordonner", a réagi pour l'AFP un porte-parole de la marque VW, la plus touchée. Il a indiqué que la remise aux normes des voitures allait prendre "plusieurs semaines". Les coûts directs et indirects de cette gigantesque opération de retour dans le droit chemin - qui ne sera pas circonscrite à l'Allemagne - sont difficiles à anticiper. La banque allemande DZ Bank avançait lundi qu'il pourrait en coûter 1 à 3 milliards d'euros de plus que les 6,5 milliards d'euros mis de côté pour le moment par Volkswagen. Pour les experts d'ING au contraire, les 6,5 milliards d'euros pourraient y suffire. Mais s'y ajouteront les possibles amendes - pouvant aller jusqu'à 18 milliards de dollars rien qu'aux Etats-Unis - et les effets pour le moment incalculables sur les ventes du groupe.

